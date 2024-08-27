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Іспанія вже підготувала понад 5 тисяч українських військових

Іспанія вже підготувала понад 5 тисяч українських військових

Київ • УНН

 • 35734 перегляди

Міністерка оборони Іспанії повідомила про підготовку понад 5000 українських військових в рамках місії ЄС. Близько 2500 іспанських солдатів взяли участь у навчанні через "Toledo Training Coordination Center".

З 2022 року Іспанія підготувала вже понад 5 тисяч українських військових в межах місії ЄС. Про це заявила міністерка оборони Іспанії Маргарити Роблес під час зустрічі з українськими військовими, які проходять навчання у місті Толедо, передає УНН.

Деталі

Роблес наголосила, що "солідарність, підтримка і відданість Іспанії Україні залишаються непохитними, як і з самого початку вторгнення Росії".

Глава Міноборони країни наголосила, що Іспанія надсилає в Україну все, що ми можемо в межах можливостей Іспанії, і з погляду підготовки іспанські військові є надзвичайно важливими.

Сьогодні Іспанія навчила та проінструктувала понад 5000 військових ЗСУ. Близько 2500 іспанських солдатів взяли участь у навчанні.

- підсумувала Маргарита Роблес.

Доповнення

У відомстві додали, що Іспанія бере участь у Європейській військовій місії допомоги Україні (EUMAN UA через "Toledo Training Coordination Center", створений наприкінці 2022 року, який дає змогу тренувати ротацію українських військовослужбовців

Нагадаємо

Міністерство оборони Іспанії анонсувало передачу Україні додаткової батареї ЗРК Hawk у вересні. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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