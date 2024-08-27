Кабмин выделил трем школам 175 млн гривен на строительство и ремонт укрытий

Кабинет министров выделил почти 175,5 млн гривен на капитальный ремонт и строительство укрытий в трех школах - в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Осуществлено распределение в 2024 году средств в объеме 175 млн 424,723 тыс. гривен со счета для удовлетворения потребностей образования и науки, открытого Министерством образования и науки в Национальном банке, на бюджетную программу «Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам на удовлетворение потребностей в обеспечении безопасной образовательной среды» с целью направления средств на капитальный ремонт или новое строительство защитных сооружений гражданской защиты в трех коммунальных учреждениях общего среднего образования - сообщил Мельничук.

Дополнение

В Министерстве образования и науки сообщили, что это средства, которые Украина получила в рамках правительственной поддержки Литвы через фандрейзинговую платформу UNITED24.

В частности они будут выделены:

84,37 млн гривен на строительство противорадиационного укрытия Беленьковского лицея «Лидер» (Запорожская область);

78,06 млн гривен на строительство защитного сооружения гражданской защиты в Лозовском лицее №12 (Харьковская область);



12,98 млн гривен на капитальный ремонт защитного сооружения гражданской защиты Пушкаревского лицея Верхнеднепровского городского совета (Днепропетровская область).



Напомним,

В Украине более 10 тыс. школ используют собственные укрытия или укрытия учреждений, которые находятся рядом.