Кабмін виділив трьом школам 175 млн гривень на будівництво та ремонт укриттів
Київ • УНН
Кабмін виділив 175,5 млн грн на капремонт і будівництво укриттів у школах Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. Кошти надійшли від уряду Литви через платформу UNITED24.
Кабінет міністрів виділив майже 175,5 млн гривень на капітальний ремонт і будівництво укриттів у трьох школах - у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Здійснено розподіл у 2024 році коштів в обсязі 175 млн 424,723 тис. гривень з рахунка для задоволення потреб освіти і науки, відкритого Міністерством освіти і науки в Національному банку, на бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища" з метою спрямування коштів на капітальний ремонт або нове будівництво захисних споруд цивільного захисту у трьох комунальних закладах загальної середньої освіти
Доповнення
В Міністерстві освіти і науки повідомили, що це кошти, які Україна отримала в межах урядової підтримки Литви через фандрейзингову платформу UNITED24.
Зокрема вони будуть виділені:
- 84,37 млн гривень на будівництво протирадіаційного укриття Біленьківського ліцею “Лідер” (Запорізька область);
- 78,06 млн гривень на будівництво захисної споруди цивільного захисту в Лозівському ліцеї №12 (Харківська область);
- 12,98 млн гривень на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Пушкарівського ліцею Верхньодніпровської міської ради (Дніпропетровська область).
Нагадаємо
В Україні понад 10 тис. шкіл використовують власні укриття або укриття закладів, які знаходяться поряд.