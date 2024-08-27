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Кабмін виділив трьом школам 175 млн гривень на будівництво та ремонт укриттів

Кабмін виділив трьом школам 175 млн гривень на будівництво та ремонт укриттів

Київ • УНН

 • 33094 перегляди

Кабмін виділив 175,5 млн грн на капремонт і будівництво укриттів у школах Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей. Кошти надійшли від уряду Литви через платформу UNITED24.

Кабінет міністрів виділив майже 175,5 млн гривень на капітальний ремонт і будівництво укриттів у трьох школах - у Запорізькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Здійснено розподіл у 2024 році коштів в обсязі 175 млн 424,723 тис. гривень з рахунка для задоволення потреб освіти і науки, відкритого Міністерством освіти і науки в Національному банку, на бюджетну програму "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на задоволення потреб у забезпеченні безпечного освітнього середовища" з метою спрямування коштів на капітальний ремонт або нове будівництво захисних споруд цивільного захисту у трьох комунальних закладах загальної середньої освіти

- повідомив Мельничук.

Доповнення

В Міністерстві освіти і науки повідомили, що це кошти, які Україна отримала в межах урядової підтримки Литви через фандрейзингову платформу UNITED24.

Зокрема вони будуть виділені:

  • 84,37 млн гривень на будівництво протирадіаційного укриття Біленьківського ліцею “Лідер” (Запорізька область);
  • 78,06 млн гривень на будівництво захисної споруди цивільного захисту в Лозівському ліцеї №12 (Харківська область);
  • 12,98 млн гривень на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту Пушкарівського ліцею Верхньодніпровської міської ради (Дніпропетровська область).

Нагадаємо

В Україні понад 10 тис. шкіл використовують власні укриття або укриття закладів, які знаходяться поряд.

Павло Башинський

Павло Башинський

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