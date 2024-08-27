Кабмин выделил трем прифронтовым регионам 158 млн гривен для поддержки органов исполнительной власти

Кабинет министров выделил 158,1 млн гривен Сумской, Харьковской, Херсонской ОГА для поддержки органов исполнительной власти. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Детали

Осуществлено распределение части бюджетных назначений, предусмотренных в 2024 году Министерству финансов в общем фонде государственного бюджета по бюджетной программе «Обеспечение институциональной способности органов государственной власти», путем передачи бюджетных назначений в сумме 158 млн 130,2 тыс. гривен (расходы потребления, в том числе оплата труда - 129 млн 614,9 тыс. гривен) - сообщил Мельничук.

Отмечается, что Сумской ОВА выделено 25 млн 815 тыс. гривен, Харьковской ОВА - 47 млн 579,4 тыс. гривен; Херсонской ОВА - 84 млн 735 тыс. гривен.

Напомним,

Кабинет министров выделил почти 21,5 млн гривен компенсации за потребленные коммунальные услуги во время бесплатного пребывания внутренних переселенцев в помещениях объектов государственной, коммунальной и частной собственности.