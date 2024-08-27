Кабмін виділив трьом прифронтовим регіонам 158 млн гривень для підтримки органів виконавчої влади

Кабінет міністрів виділив 158,1 млн гривень Сумській, Харківській, Херсонській ОВА для підтримки органів виконавчої влади. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Деталі

Здійснено розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2024 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою "Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади", шляхом передачі бюджетних призначень у сумі 158 млн 130,2 тис гривень (видатки споживання, у тому числі оплата праці - 129 млн. 614,9 тис. гривень)