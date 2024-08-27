Кабмін виділив трьом прифронтовим регіонам 158 млн гривень для підтримки органів виконавчої влади
Київ • УНН
Уряд розподілив 158,1 млн грн між Сумською, Харківською та Херсонською ОВА для підтримки органів виконавчої влади. Найбільшу суму отримала Херсонська ОВА - 84,7 млн грн.
Кабінет міністрів виділив 158,1 млн гривень Сумській, Харківській, Херсонській ОВА для підтримки органів виконавчої влади. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.
Деталі
Здійснено розподіл частини бюджетних призначень, передбачених у 2024 році Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою "Забезпечення інституційної спроможності органів державної влади", шляхом передачі бюджетних призначень у сумі 158 млн 130,2 тис гривень (видатки споживання, у тому числі оплата праці - 129 млн. 614,9 тис. гривень)
Зазначається, що Сумській ОВА виділено 25 млн 815 тис. гривень, Харківській ОВА - 47 млн 579,4 тис. гривень; Херсонській ОВА - 84 млн 735 тис. гривень.
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