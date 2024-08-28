Террористы открыли пропагандистскую выставку на захваченных территориях

На временно оккупированных территориях захватчики открыли пропагандистскую выставку, которая пропагандирует искаженное кремлевское видение истории. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно захваченных территориях Херсонской области оккупанты открыли новую пропагандистскую выставку под названием «россия - моя история», посещение которой является обязательным.

Выставка организована для бюджетников, а с сентября также будет принудительно посещаться школьниками. Экспозиция пропагандирует искаженное кремлевское видение истории, утверждая о существовании «отдельной цивилизации» с центром в Москве и отрицая культурные и этнические разнообразия.