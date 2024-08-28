Терористи відкрили пропагандистську виставку на захоплених територіях
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях Херсонщини відкрито виставку "росія – моя історія". Експозиція пропагує спотворене кремлівське бачення історії та є обов'язковою для відвідування бюджетниками та школярами.
На тимчасово окупованих територіях загарбники відкрили пропагандистську виставку, яка пропагує спотворене кремлівське бачення історії. Про це повідомляє Центр Національного Спротиву, передає УНН.
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На тимчасово загарбаних територіях Херсонської області окупанти відкрили нову пропагандистську виставку під назвою "росія – моя історія", відвідування якої є обов'язковим.
Виставка організована для бюджетників, а з вересня також буде примусово відвідуватися школярами. Експозиція пропагує спотворене кремлівське бачення історії, стверджуючи про існування "окремої цивілізації" з центром у москві та заперечуючи культурні та етнічні різноманітності.