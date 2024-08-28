Словакия лишила защиты украинско-израильского гражданина за пророссийскую деятельность в сети

Словакия отменила защиту для украинско-израильского гражданина за пророссийскую деятельность. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Словакия отменила временную защиту, которую ранее предоставила гражданину Украины и Израиля Артему Марчевскому, обвиненному в проведении пророссийской кампании через новостной веб-сайт.

Марчевский попал под санкции Чехии за свою деятельность, после чего потерял защиту в этой стране. Впоследствии он получил временную защиту в Словакии в начале этого года, воспользовавшись программой ЕС для помощи беженцам. Однако теперь и Словакия решила отменить этот статус после тщательного пересмотра его дела.