Словаччина позбавила захисту українсько-ізраїльського громадянина за проросійську діяльність у мережі
Київ • УНН
Словаччина скасувала тимчасовий захист Артему Марчевському, звинуваченому в проросійській діяльності. Раніше він втратив захист у Чехії через санкції, а потім отримав його в Словаччині за програмою ЄС для біженців.
Словаччина скасувала захист для українсько-ізраїльському громадянину за проросійську діяльність. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Словаччина скасувала тимчасовий захист, який раніше надала громадянину України та Ізраїлю Артему Марчевському, звинуваченому в проведенні проросійської кампанії через новинний веб-сайт.
Марчевський потрапив під санкції Чехії за свою діяльність, після чого втратив захист у цій країні. Згодом він отримав тимчасовий захист у Словаччині на початку цього року, скориставшись програмою ЄС для допомоги біженцям. Однак тепер і Словаччина вирішила скасувати цей статус після ретельного перегляду його справи.
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