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Словаччина позбавила захисту українсько-ізраїльського громадянина за проросійську діяльність у мережі

Словаччина позбавила захисту українсько-ізраїльського громадянина за проросійську діяльність у мережі

Київ • УНН

 • 32381 перегляди

Словаччина скасувала тимчасовий захист Артему Марчевському, звинуваченому в проросійській діяльності. Раніше він втратив захист у Чехії через санкції, а потім отримав його в Словаччині за програмою ЄС для біженців.

Словаччина скасувала захист для українсько-ізраїльському громадянину за проросійську діяльність. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Словаччина скасувала тимчасовий захист, який раніше надала громадянину України та Ізраїлю Артему Марчевському, звинуваченому в проведенні проросійської кампанії через новинний веб-сайт.

Марчевський потрапив під санкції Чехії за свою діяльність, після чого втратив захист у цій країні. Згодом він отримав тимчасовий захист у Словаччині на початку цього року, скориставшись програмою ЄС для допомоги біженцям. Однак тепер і Словаччина вирішила скасувати цей статус після ретельного перегляду його справи.

Словаччина погрожує припинити постачання дизеля в Україну через ситуацію з транзитом нафти "Лукойлу"29.07.24, 19:49 • 32038 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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