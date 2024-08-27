Международная экспертная группа представила Белую книгу для защиты украинских детей от принудительного перемещения рф

Международная экспертная группа презентовала Белую книгу, которая документирует принудительное перемещение и депортацию украинских детей. Об этом сообщает Офис Президента, передает УНН.

Детали

Международная экспертная группа Bring Kids Back UA представила Белую книгу, раскрывающую систематическую депортацию и принудительное перемещение детей со стороны государства-агрессора. Презентация состоялась при участии руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, который подчеркнул, что цель инициативы - возвращение каждого похищенного ребенка без условий.

Это не просто отчет или документ. Это наш ответ на систематическое преступление государства-агрессора, которое похищает наших детей, пытаясь уничтожить их будущее и будущее нашей страны. Четвертый пункт Формулы мира, инициированный Президентом Украины Владимиром Зеленским, имеет четкую цель: вернуть каждого похищенного ребенка домой. Без условий. Без исключений. Это не просто государственная инициатива - это наш долг перед детьми и будущими поколениями - отметил Андрей Ермак.

Белая книга была разработана при участии более 15 международных экспертов и организаций. Она документирует преступления, связанные с принудительным перемещением детей, и служит основой для призыва к международному сообществу осудить эти действия и способствовать возвращению детей.

Андрей Ермак призвал к активным действиям и объединению усилий для возвращения украинских детей домой. Советник уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Дарья Герасимчук отметила, что рф использует похищение детей для уничтожения будущего Украины. Генеральный прокурор Андрей Костин отметил необходимость привлечения к ответственности всех виновных.

На презентации также выступили Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и старший советник по вопросам переходного правосудия Фонда "Партнерство за сильную Украину" Шаранжит Пармар. Мероприятие модерировала советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная. Разработка Белой книги осуществлялась при поддержке Фонда "Партнерство за сильную Украину".

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