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Міжнародна експертна група представила Білу книгу задля захисту українських дітей від примусового переміщення рф

Міжнародна експертна група представила Білу книгу задля захисту українських дітей від примусового переміщення рф

Київ • УНН

 • 81503 перегляди

Міжнародна група експертів представила Білу книгу, що документує примусове переміщення українських дітей рф. Андрій Єрмак підкреслив важливість повернення кожної викраденої дитини без умов.

Міжнародна експертна група презентувала Білу книгу, яка документує примусове переміщення і депортацію українських дітей. Про це повідомляє Офіс Президента, передає УНН.

Деталі

Міжнародна експертна група Bring Kids Back UA представила Білу книгу, що розкриває систематичну депортацію та примусове переміщення дітей з боку держави-агресора. Презентація відбулася за участі керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, який підкреслив, що мета ініціативи - повернення кожної викраденої дитини без умов.

Це не просто звіт чи документ. Це наша відповідь на систематичний злочин держави-агресора, яка викрадає наших дітей, намагаючись знищити їхнє майбутнє та майбутнє нашої країни. Четвертий пункт Формули миру, ініційований Президентом України Володимиром Зеленським, має чітку мету: повернути кожну викрадену дитину додому. Без умов. Без винятків. Це не просто державна ініціатива - це наш обов’язок перед дітьми та майбутніми поколіннями

- зазначив Андрій Єрмак.

Біла книга була розроблена за участі понад 15 міжнародних експертів і організацій. Вона документує злочини, пов'язані з примусовим переміщенням дітей, і служить основою для заклику до міжнародної спільноти засудити ці дії та сприяти поверненню дітей.

Андрій Єрмак закликав до активних дій і об'єднання зусиль для повернення українських дітей додому. Радниця уповноважена Президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук зазначила, що рф використовує викрадення дітей для знищення майбутнього України. Генеральний прокурор Андрій Костін наголосив на необхідності притягнення до відповідальності всіх винних.

На презентації також виступили Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець і старша радниця з питань перехідного правосуддя Фонду "Партнерство за сильну Україну" Шаранжіт Пармар. Захід модерувала радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна. Розробка Білої книги здійснювалася за підтримки Фонду "Партнерство за сильну Україну".

Жінки війни: вийшла книга про незламних українок08.02.23, 09:17 • 855357 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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