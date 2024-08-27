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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр энергетики обсудил с послом ЕС защиту энергосистемы Украины

Министр энергетики обсудил с послом ЕС защиту энергосистемы Украины

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 15:52  •  2173 просмотра

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Герман Галущенко встретился с Катариной Матерновой для обсуждения помощи ЕС в противодействии российским атакам на энергетику. Стороны рассмотрели пути усиления защиты объектов и стабилизации энергосистемы.

Министр энергетики Герман Галущенко встретился с Послом ЕС в Украине Катариной Матерновой чтобы обсудить помощь Европы для Киева в противодействии российским обстрелам энергетической инфраструктуры. Об этом заявили в Минэнерго, передает УНН.

Детали

Главной темой встречи стало противодействие российским террористическим атакам на энергетику Украины. Стороны обсудили пути укрепления защиты энергетических объектов и обеспечения стабильности энергосистемы в условиях массированных атак.

Вчера мы пережили одну из самых массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Очевидно, что враг не оставляет намерений сорвать подготовку к зиме и погрузить украинцев в темноту. Но наши специалисты оперативно ликвидируют последствия обстрелов, и надеюсь, что в течение следующих дней мы сможем уменьшить дефицит в системе

- отметил Герман Галущенко.

Министр также отметил, что на фоне постоянного энергетического террора со стороны России важнейшими аспектами в сотрудничестве с европейскими партнерами является усиление защиты энергообъектов, наращивание финансовой поддержки украинской инфраструктуры передачи электроэнергии и развития распределенной генерации. 

Также обсуждалось углубление сотрудничества в рамках созданной Евросоюзом программы Ukraine Investment Facility (UIF), которая является частью плана Ukraine Facility, и пути поиска дополнительного финансирования.

Напомним

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала увеличить помощь Украине для восстановления энергосистемы. Она обозначила 6 ключевых направлений поддержки во избежание гуманитарной катастрофы зимой.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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