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Міністр енергетики обговорив з послом ЄС захист енергосистеми України

Міністр енергетики обговорив з послом ЄС захист енергосистеми України

Київ • УНН

 • 21000 перегляди

Герман Галущенко зустрівся з Катаріною Матерновою для обговорення допомоги ЄС у протидії російським атакам на енергетику. Сторони розглянули шляхи посилення захисту об'єктів та стабілізації енергосистеми.

Міністр енергетики Герман Галущенко зустрівся з Послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою аби обговорити допомогу Європи для Києва у протидії російським обстрілам енергетичної інфраструктури. Про це заявили у Міненерго, передає УНН.

Деталі

Головною темою зустрічі стала протидія російським терористичним атакам на енергетику України. Сторони обговорили шляхи зміцнення захисту енергетичних об’єктів та забезпечення стабільності енергосистеми в умовах масованих атак.

Вчора ми пережили одну з наймасованіших атак на енергетичну інфраструктуру. Очевидно, що ворог не полишає намірів зірвати підготовку до зими та занурити українців у темряву. Але наші фахівці оперативно ліквідовують наслідки обстрілів, і сподіваюсь, що протягом наступних днів ми зможемо зменшити дефіцит у системі

- зазначив Герман Галущенко.

Міністр також наголосив, що на тлі постійного енергетичного терору з боку росії найважливішими аспектами у співпраці з європейськими партнерами є посилення захисту енергооб’єктів, нарощування фінансової підтримки української інфраструктури передачі електроенергії та розбудови розподіленої генерації. 

Також обговорювалось поглиблення співробітництва в межах створеної Євросоюзом програми Ukraine Investment Facility (UIF), яка є частиною плану Ukraine Facility, та шляхи пошуку додаткового фінансування.

Нагадаємо

Єврокомісарка з енергетики Кадрі Сімсон закликала збільшити допомогу Україні для відновлення енергосистеми. Вона окреслила 6 ключових напрямків підтримки для уникнення гуманітарної катастрофи взимку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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