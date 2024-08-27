ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют чиновники, представители бывшего и действующего топ-менеджмента Национального банка Украины, пишет УНН. Однако так получается, что по уголовным производствам, ведущим следователи Государственного бюро расследований, не происходит ни одного движения, а потому возникает логичный вопрос: ГБР сознательно сливает эти дела?

Из последнего - уголовное производство, в котором фигурирует директор юридического департамента НБУ Александр Зима. ГБР изучает вероятное его злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (ч.2 ст. 364 УКУ).

Дело касается указания Зимы, которое он дал Фонду гарантирования вкладов физических лиц, об отзыве четырех исков против НБУ банка "Конкорд". В суде банк требовал от НБУ отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Здесь стоит отметить, что Александр Зима кроме должности в Нацбанке еще является председателем административного совета Фонда, который назначает и увольняет его руководство. Поэтому вряд ли Фонд мог не выполнить указание шефа. А потому иски, поданные банком еще до начала ликвидации, Фонд отозвал. То есть конфликт интересов Зимы очевиден.

Несмотря на то, что Территориальное управление ГБР в городе Киеве открыло уголовное производство в декабре прошлого года, по делу до сих пор не вручено ни одного подозрения и возникают сомнения, что оно вообще расследуется. Зима продолжает спокойно работать как в Нацбанке, так и выполнять свои обязанности "смотрящего" за Фондом.

Более того, в апреле этого года Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. Однако следователи ГБР до сих пор не выполнили решение суда и не вручили Юлии Соседке памятку о правах и обязанностях потерпевшего.

Эксперты предполагают, что Зима не реагирует на уголовное производство, ведь чувствует крепкий тыл в виде руководства Нацбанка, с которым имеет дружеские отношения еще со времен работы в "Ощадбанке".

К тому же руководство Нацбанка и нынешнее, и бывшее тоже фигурирует в уголовных производствах, которые расследуются по статьям среди которых "злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям".

Кроме дела Зимы ГБР сообщало, что расследует уголовное производство, в котором фигурирует первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, а также уже бывший руководитель регулятора Кирилл Шевченко.

В соответствии с требованиями статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, следственные органы ГБР, кроме прочего, осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, совершенных главой НБУ, его первым заместителем и заместителем. В рамках уголовных производств в настоящее время следователями ГБР Рожковой К. В. о подозрении не сообщалось, - говорилось в ответе органа на запрос Радио Свобода.

В ГБР так и не уточнили, по каким фактам открыто это уголовное производство, по каким статьям УКУ оно расследуется и какой-либо другой информации. Не было вручено и подозрений по этому делу, поэтому есть основания полагать, что оно "заглохло", как и остальные.

Стоит отметить, что Рожкова продолжила работать в НБУ даже после того, как суд обязал ее вместе с другими членами правления и наблюдательного совета "Платинум Банка" вернуть средства, незаконно выведенные из банка до признания его неплатежеспособным.

Нельзя не вспомнить и печально известное дело "ПриватБанка", за которое бралось ГБР в конце 2020 года. Тогда Государственное бюро расследований проверяло возможную причастность ряда должностных лиц Нацбанка, в частности экс-главы регулятора Валерии Гонтаревой и уже известной нам Екатерины Рожковой, к хищению средств на сумму более 900 млн грн во время национализации "ПриватБанка" в 2016 году. Угадать одну из статей УКУ, по которым было открыто уголовное производство будет несложно.

Главным следственным управлением Государственного бюро расследований по результатам рассмотрения обращения одной из общественных организаций в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения от 31.12.2020 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины и ч. 2 ст. 364 УК Украины, - говорилось в ответе ОГПУ на запрос «Суспільного».

В этом деле, как и в других, которые расследует ГБР - ни подозрений, ни обысков, ни посадок..

Еще один интересный кейс касается Департамента финансового мониторинга НБУ. В 2019 году Нацполицией было открыто уголовное производство из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением работниками этого департамента, именно что они "злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляют формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленных документов". Следователи указывали, что чиновники могли даже получать взятки.

Должностными лицами Департамента финансового мониторинга НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и владельцев банковских учреждений за не отражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях, - говорится в судебных материалах.

Правоохранители считали, что должностные лица Нацбанка "с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справки об инспекционных проверках банков".

Позже дело было передано в ГБР. Суды несколько раз продлевали сроки его расследования. Пока точно не известно, ГБР просто закрыло это производство, или оно оказалось в длинном и темном ящике нерасследованных дел.

Подытоживая, становится понятно, что уголовных дел у Нацбанка, как блох у беспризорного пса и не обо всех из них известно в публичном пространстве. Но несмотря на такое количество производств и общественный их резонанс, ГБР снова и снова наполняет свой "темный ящик". Неужели у должностных лиц Национального банка неприкосновенность и уголовные дела в отношении них открывают только чтобы потушить пожар общественного возмущения?