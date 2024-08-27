ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

  •  105617 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  108330 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  105808 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  104808 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  110502 просмотра
публикации
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  61182 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  66615 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  140596 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  177191 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  372099 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

Братья Галлахеры намекают на воссоединение Oasis

  •  16675 просмотра
27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

27 августа: День сала в Украине, Международный день бокса

  •  33480 просмотра
26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа: Международный день собак, День туалетной бумаги

26 августа 2024, 03:09  •  116799 просмотра
25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа: День примирительного поцелуя, День шахтера в Украине

25 августа 2024, 03:03  •  112243 просмотра
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа 2024, 03:07  •  115812 просмотра
Актуальное
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 06:10  •  51541 просмотра

Read in English

Несколько уголовных дел в отношении руководства НБУ не имеют прогресса в расследовании ГБР. Эксперты предполагают, что чиновники Нацбанка имеют покровителей и чувствуют безнаказанность.

Украинские правоохранители расследуют несколько уголовных дел, в которых фигурируют чиновники, представители бывшего и действующего топ-менеджмента Национального банка Украины, пишет УНН. Однако так получается, что по уголовным производствам, ведущим следователи Государственного бюро расследований, не происходит ни одного движения, а потому возникает логичный вопрос: ГБР сознательно сливает эти дела?

Из последнего - уголовное производство, в котором фигурирует директор юридического департамента НБУ Александр Зима. ГБР изучает вероятное его злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям (ч.2 ст. 364 УКУ).

Дело касается указания Зимы, которое он дал Фонду гарантирования вкладов физических лиц, об отзыве четырех исков против НБУ банка "Конкорд". В суде банк требовал от НБУ отменить штрафы на общую сумму почти 63,5 миллиона гривен. Здесь стоит отметить, что Александр Зима кроме должности в Нацбанке еще является председателем административного совета Фонда, который назначает и увольняет его руководство. Поэтому вряд ли Фонд мог не выполнить указание шефа. А потому иски, поданные банком еще до начала ликвидации, Фонд отозвал. То есть конфликт интересов Зимы очевиден.

Несмотря на то, что Территориальное управление ГБР в городе Киеве открыло уголовное производство в декабре прошлого года, по делу до сих пор не вручено ни одного подозрения и возникают сомнения, что оно вообще расследуется. Зима продолжает спокойно работать как в Нацбанке, так и выполнять свои обязанности "смотрящего" за Фондом.

Более того, в апреле этого года Шевченковский районный суд Киева признал потерпевшей соучредительницу банка "Конкорд" Юлию Соседку в этом уголовном производстве. Ведь, по словам совладелицы "Конкорда" Елены Соседки, своими указаниями Зима лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд. Однако следователи ГБР до сих пор не выполнили решение суда и не вручили Юлии Соседке памятку о правах и обязанностях потерпевшего.

Эксперты предполагают, что Зима не реагирует на уголовное производство, ведь чувствует крепкий тыл в виде руководства Нацбанка, с которым имеет дружеские отношения еще со времен работы в "Ощадбанке".

К тому же руководство Нацбанка и нынешнее, и бывшее тоже фигурирует в уголовных производствах, которые расследуются по статьям среди которых "злоупотребление властью или служебным положением, что привело к тяжелым последствиям".

Кроме дела Зимы ГБР сообщало, что расследует уголовное производство, в котором фигурирует первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, а также уже бывший руководитель регулятора Кирилл Шевченко.

В соответствии с требованиями статьи 216 Уголовного процессуального кодекса Украины, следственные органы ГБР, кроме прочего, осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, совершенных главой НБУ, его первым заместителем и заместителем. В рамках уголовных производств в настоящее время следователями ГБР Рожковой К. В. о подозрении не сообщалось,

- говорилось в ответе органа на запрос Радио Свобода.

В ГБР так и не уточнили, по каким фактам открыто это уголовное производство, по каким статьям УКУ оно расследуется и какой-либо другой информации. Не было вручено и подозрений по этому делу, поэтому есть основания полагать, что оно "заглохло", как и остальные.

Стоит отметить, что Рожкова продолжила работать в НБУ даже после того, как суд обязал ее вместе с другими членами правления и наблюдательного совета "Платинум Банка" вернуть средства, незаконно выведенные из банка до признания его неплатежеспособным.

Нельзя не вспомнить и печально известное дело "ПриватБанка", за которое бралось ГБР в конце 2020 года. Тогда Государственное бюро расследований проверяло возможную причастность ряда должностных лиц Нацбанка, в частности экс-главы регулятора Валерии Гонтаревой и уже известной нам Екатерины Рожковой, к хищению средств на сумму более 900 млн грн во время национализации "ПриватБанка" в 2016 году. Угадать одну из статей УКУ, по которым было открыто уголовное производство будет несложно.

Главным следственным управлением Государственного бюро расследований по результатам рассмотрения обращения одной из общественных организаций в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения от 31.12.2020 по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины и ч. 2 ст. 364 УК Украины,

- говорилось в ответе ОГПУ на запрос «Суспільного».

В этом деле, как и в других, которые расследует ГБР - ни подозрений, ни обысков, ни посадок..

Еще один интересный кейс касается Департамента финансового мониторинга НБУ. В 2019 году Нацполицией было открыто уголовное производство из-за вероятного злоупотребления властью или служебным положением работниками этого департамента, именно что они "злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляют формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленных документов". Следователи указывали, что чиновники могли даже получать взятки.

Должностными лицами Департамента финансового мониторинга НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и владельцев банковских учреждений за не отражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях,

- говорится в судебных материалах.

Правоохранители считали, что должностные лица Нацбанка "с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справки об инспекционных проверках банков".

Позже дело было передано в ГБР. Суды несколько раз продлевали сроки его расследования. Пока точно не известно, ГБР просто закрыло это производство, или оно оказалось в длинном и темном ящике нерасследованных дел.

Подытоживая, становится понятно, что уголовных дел у Нацбанка, как блох у беспризорного пса и не обо всех из них известно в публичном пространстве. Но несмотря на такое количество производств и общественный их резонанс, ГБР снова и снова наполняет свой "темный ящик". Неужели у должностных лиц Национального банка неприкосновенность и уголовные дела в отношении них открывают только чтобы потушить пожар общественного возмущения?

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ЭкономикаполитикаКриминал и ЧПпубликации
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ
  •  66608 просмотра

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Эксклюзив
"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа
  •  123720 просмотра

"Кинжал" и модернизированные ракеты "Х-101": директор КНИИСЭ Александр Рувин сообщил, чем враг бил по Украине 26 августа

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного
25 августа 2024, 14:15  •  164608 просмотра

Нардепу Дмитруку сообщили о подозрении из-за нападения на правоохранителя и военного

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
24 августа 2024, 11:00  •  189203 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  164172 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  147136 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  372099 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  109876 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  100273 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  85510 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Популярные

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  110502 просмотра
В Киеве прогремел взрыв

В Киеве прогремел взрыв

  •  104808 просмотра
Воздушные Силы: ракета над столицей

Воздушные Силы: ракета над столицей

  •  105808 просмотра
Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

Кирби: обсуждение дальнобойных ударов по рф будет происходить частным образом

  •  108330 просмотра
Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

Украинский депутат Артем Дмитрук пересек границу с Молдовой и покинул страну: подробности событий - УП

  •  105617 просмотра

Публикации

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  61182 просмотра
Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

Дебютная победа «Левого берега», разгромы в Житомире и Львове, неожиданные лидеры, первая отставка: результат 4 тура УПЛ

  •  66615 просмотра
Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

Зеленский хочет наказать предателей за рубежом: кто из политиков и олигархов сбежал из Украины во время войны

  •  140596 просмотра
Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

Дела НАБУ трещат по швам: суд отменил подозрение экс-депутату Грановскому

  •  177191 просмотра
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  372099 просмотра

Война

Оккупанты утром обстреляли Новоалександровку на Херсонщине: ранены двое пожилых людей

Оккупанты утром обстреляли Новоалександровку на Херсонщине: ранены двое пожилых людей

  •  6569 просмотра
В Мариуполе захватчики хотят превратить "Азовсталь" в туристический парк

В Мариуполе захватчики хотят превратить "Азовсталь" в туристический парк

  •  8831 просмотра
65 из 91 вражеских дронов и ракет уничтожили ночью, 10 "шахедов" потеряно, один пересек границу с беларусью - ВС ВСУ

65 из 91 вражеских дронов и ракет уничтожили ночью, 10 "шахедов" потеряно, один пересек границу с беларусью - ВС ВСУ

  •  7966 просмотра
Под завалами в Кривом Роге могут оставаться люди: последствия атаки рф

Под завалами в Кривом Роге могут оставаться люди: последствия атаки рф

  •  11581 просмотра
В Днепропетровской области за ночь уничтожено 5 "шахедов"

В Днепропетровской области за ночь уничтожено 5 "шахедов"

  •  14461 просмотра

политика

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  61243 просмотра
Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

  •  54993 просмотра
ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

  •  54714 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  110510 просмотра
Япония осудила нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом

Япония осудила нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом

  •  57959 просмотра

Война

Оккупанты утром обстреляли Новоалександровку на Херсонщине: ранены двое пожилых людей

Оккупанты утром обстреляли Новоалександровку на Херсонщине: ранены двое пожилых людей

  •  6569 просмотра
В Мариуполе захватчики хотят превратить "Азовсталь" в туристический парк

В Мариуполе захватчики хотят превратить "Азовсталь" в туристический парк

  •  8831 просмотра
65 из 91 вражеских дронов и ракет уничтожили ночью, 10 "шахедов" потеряно, один пересек границу с беларусью - ВС ВСУ

65 из 91 вражеских дронов и ракет уничтожили ночью, 10 "шахедов" потеряно, один пересек границу с беларусью - ВС ВСУ

  •  7966 просмотра
Под завалами в Кривом Роге могут оставаться люди: последствия атаки рф

Под завалами в Кривом Роге могут оставаться люди: последствия атаки рф

  •  11581 просмотра
В Днепропетровской области за ночь уничтожено 5 "шахедов"

В Днепропетровской области за ночь уничтожено 5 "шахедов"

  •  14461 просмотра

политика

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  61243 просмотра
Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

Байден осудил атаки рф и пообещал дальнейшую поддержку Украине

  •  54993 просмотра
ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

ООН приостанавливает гуманитарную помощь в Газе из-за наступления Израиля

  •  54714 просмотра
Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

Польша и союзники подняли авиацию из-за российских ракетных ударов по Украине

  •  110510 просмотра
Япония осудила нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом

Япония осудила нарушение воздушного пространства китайским военным самолетом

  •  57959 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  115414 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  116228 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  116571 просмотра

Экономика

Курс валют на 27 августа: НБУ снизил курс гривны

Курс валют на 27 августа: НБУ снизил курс гривны

  •  6546 просмотра
ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

ГБР сливает дела в отношении должностных лиц Нацбанка: случайность или закономерность?

  •  61243 просмотра
В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

В Киеве завтра 50-70% потребителей останутся одновременно без света – гендиректор Yasno Коваленко

  •  45634 просмотра
Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

Шмыгаль обсудил с заместителем Госсекретаря США помощь в восстановлении энергетики

  •  104330 просмотра
С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

С начала года Украина потратила оборону 1 триллион гривен с начала года

  •  102009 просмотра

Киев

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

Очередная атака рф на Киев: показали последствия

  •  15505 просмотра
Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

Вокруг Киева ночью уничтожили около 15 дронов и несколько ракет, без жертв и разрушений - КГВА

  •  20072 просмотра
Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

Жара до 34° и местами грозы: прогноз погоды на сегодня

  •  13800 просмотра
Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

Уточнение по Киеву: в Деснянском районе обломки ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне, без жертв

  •  27766 просмотра
Обломки вражеских ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне Киева: без жертв

Обломки вражеских ракет вызвали пожар в лесопарковой зоне Киева: без жертв

  •  30503 просмотра