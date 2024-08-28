Воздушные Силы ВСУ информируют об активности вражеской авиации на северо-востоке
Киев • УНН
Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Внимание!
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей