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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Воздушные Силы ВСУ информируют об активности вражеской авиации на северо-востоке

Воздушные Силы ВСУ информируют об активности вражеской авиации на северо-востоке

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 23:09  •  5851 просмотра

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Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

Зафиксирована активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Внимание!
Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении!
Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей

 

- Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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