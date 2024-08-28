Воздушные Силы ВСУ информируют об активности вражеской авиации на северо-востоке

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Графики не действуют: в Киеве и ряде областей вводят экстренные отключения света 12 часов назад • 27127 просмотра