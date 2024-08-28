Специальный прокурор обновил обвинительный акт против Трампа по выборам 2020 года

В США подан новый обвинительный акт против Трампа относительно выборов 2020 года. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Специальный прокурор Джек Смит во вторник подал обновленный обвинительный акт по делу о вмешательстве в выборы против Дональда Трампа. Эта версия документа уменьшает некоторые обвинения после решения Верховного суда об иммунитете, но не отменяет ни одного из четырех первоначальных обвинений.

Обновленный акт убрал обвинения, касающиеся попыток Трампа использовать Министерство юстиции для продвижения ложных заявлений о фальсификации выборов, и корректирует другие пункты обвинения. Документ был представлен новому большому жюри.

Трамп раскритиковал новый обвинительный акт как часть «мертвой» охоты на ведьм и призвал к его отклонению. Следующее заседание по делу запланировано на следующий четверг.

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