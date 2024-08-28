Спеціальний прокурор оновив обвинувальний акт проти Трампа щодо виборів 2020 року
Київ • УНН
Спецпрокурор подав оновлений обвинувальний акт проти Трампа у справі про втручання у вибори 2020 року. Документ зменшує деякі звинувачення, але зберігає всі чотири первісні обвинувачення.
У США подано новий обвинувальний акт проти Трампа щодо виборів 2020 року. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Спеціальний прокурор Джек Сміт у вівторок подав оновлений обвинувальний акт у справі про втручання у вибори проти Дональда Трампа. Ця версія документа зменшує деякі звинувачення після рішення Верховного суду про імунітет, але не скасовує жодного з чотирьох первісних обвинувачень.
Оновлений акт прибрав звинувачення, що стосуються спроб Трампа використати Міністерство юстиції для просування неправдивих заяв про фальсифікацію виборів, та коригує інші пункти звинувачення. Документ був поданий новому великому журі.
Трамп розкритикував новий обвинувальний акт як частину "мертвого" полювання на відьом і закликав до його відхилення. Наступне засідання у справі заплановане на наступний четвер.
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