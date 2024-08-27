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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Этой ночью в Луцке произошло вооруженное нападение на пост охраны местного ТЦК - ОК «Запад»

Этой ночью в Луцке произошло вооруженное нападение на пост охраны местного ТЦК - ОК «Запад»

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 18:10  •  22413 просмотра

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Ночью 27 августа неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК, ранив старшего солдата. Военные открыли ответный огонь, преступник скрылся, его разыскивают правоохранители.

В ночь на 27 августа неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК. Ранения получил старший солдат, который сейчас находится на лечении в госпитале. Об этом сообщает Оперативное командование "Запад", передает УНН.

Детали

27 августа ночью неизвестный открыл огонь по посту охраны Луцкого ТЦК. В результате нападения был ранен старший солдат М., который сейчас находится на лечении в госпитале. Солдаты роты охраны, которые в это время несли службу, действовали решительно согласно обстоятельствам и открыли огонь в ответ. Преступнику удалось скрыться с места происшествия. Сейчас его разыскивают правоохранители

- говорится в сообщении.

В ОК отметили, что ТЦК - это режимный объект, в случае угрозы жизни военнослужащих - они будут открывать огонь на поражение.

Военнослужащие, которые вчера находились на посту охраны, - это военные с боевым опытом которых, после ранений перевели на службу в Луцкий ТЦК. Все они - местные, которые героически пошли защищать нашу землю с самого начала российского вторжения. Они получили ранения и были переведены на службу в тыл

- добавили в ОК.

Напомним,

В Нацполиции ранее заявили, что в Луцке ночью произошла стрельба - неизвестный открыл огонь по военнослужащим, военные открыли ответный огонь.В действие была введена специальная полицейская операция.

Павел Башинский

Павел Башинский

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