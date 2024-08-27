У Луцьку невідомий відкрив вогонь по військових, є поранений - поліція
Київ • УНН
У Луцьку вночі сталася стрілянина між невідомим та військовослужбовцями. Один військовий поранений, поліція розпочала кримінальне провадження та пошуки зловмисника.
У Луцьку вночі сталася стрілянина - невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, військові відкрили вогонь у відповідь, один військовослужбовець поранений, поліція з'ясовує обставини, повідомили у вівторок у ГУНП у Волинській області, пише УНН.
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Інцидент трапився сьогодні вночі в обласному центрі. За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.
"Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік", - повідомили у поліції.
Вказано, що в дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.
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