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У Луцьку невідомий відкрив вогонь по військових, є поранений - поліція

У Луцьку невідомий відкрив вогонь по військових, є поранений - поліція

Київ • УНН

 • 11209 перегляди

У Луцьку вночі сталася стрілянина між невідомим та військовослужбовцями. Один військовий поранений, поліція розпочала кримінальне провадження та пошуки зловмисника.

У Луцьку вночі сталася стрілянина - невідомий відкрив вогонь по військовослужбовцях, військові відкрили вогонь у відповідь, один військовослужбовець поранений, поліція з'ясовує обставини, повідомили у вівторок у ГУНП у Волинській області, пише УНН.

Деталі

Інцидент трапився сьогодні вночі в обласному центрі. За фактом посягання на життя військовослужбовця слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України.

"Невідомий відкрив вогонь з невстановленої зброї по військовослужбовцях, які несли службу на посту з охорони об’єкту. Військові відкрили вогонь у відповідь. Один військовослужбовець поранений, його доставили у лікарню. Після перестрілки невідомий втік", - повідомили у поліції.

Вказано, що в дію було введено спеціальну поліцейську операцію, пошуки зловмисника тривають.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП

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