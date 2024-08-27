В Луцке неизвестный открыл огонь по военным, есть раненый - полиция

В Луцке ночью произошла стрельба - неизвестный открыл огонь по военнослужащим, военные открыли ответный огонь, один военнослужащий ранен, полиция выясняет обстоятельства, сообщили во вторник в ГУНП в Волынской области, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел сегодня ночью в областном центре. По факту посягательства на жизнь военнослужащего следователи начали уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

«Неизвестный открыл огонь из неустановленного оружия по военнослужащим, которые несли службу на посту по охране объекта. Военные открыли ответный огонь. Один военнослужащий ранен, его доставили в больницу. После перестрелки неизвестный скрылся», - сообщили в полиции.

Указано, что в действие была введена специальная полицейская операция, поиски злоумышленника продолжаются.

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