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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области мужчина устроил стрельбу через забор соседей и пошел на детскую площадку: начато расследование

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 07:36  •  3203 просмотра

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В городе Килия 73-летний мужчина подозревается в том, что стрелял через забор соседей, а потом пошел на детскую площадку с револьвером. Полиция изъяла оружие и начала расследование по статье о хулиганстве.

Мужчина устроил стрельбу в городе Килия в Одесской области - выстрелил через забор соседей, а затем пошел на детскую площадку, где находились две 15-летние девушки, сообщили в понедельник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

17 августа вечером в полицию поступило сообщение о том, что в городе Килия, на улице Гагарина, мужчина "с улицы произвел выстрелы через забор соседей в сторону их домовладения и ушел в неизвестном направлении", сообщили правоохранители.

Полицейские разыскали правонарушителя, которым, как указано, "оказался 73-летний местный житель, и изъяли у него пневматический револьвер под патрон Флобера с одним патроном".

"От соседей злоумышленник пошел на детскую площадку, где находились две 15-летние девушки. Одна из них, испугавшись револьвера, убежала, а вторая осталась. Мужчина был пьян, общался с ребенком", - отметили в полиции.

Полицейским, как сообщается, он объяснил, что стрелял в соседских собак, которые якобы мешали ему отдыхать.

"К счастью, ни люди, ни животные не пострадали. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли восемь стреляных гильз. Они вместе с оружием и патроном будут направлены на экспертизу", - указали в полиции.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется хулиганство. Полиция опрашивает детей с родителями и других свидетелей происшествия.

После проведения всех необходимых следственных действий будет дана окончательная квалификация действиям фигуранта. 

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