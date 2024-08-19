В Одесской области мужчина устроил стрельбу через забор соседей и пошел на детскую площадку: начато расследование

Мужчина устроил стрельбу в городе Килия в Одесской области - выстрелил через забор соседей, а затем пошел на детскую площадку, где находились две 15-летние девушки, сообщили в понедельник в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

17 августа вечером в полицию поступило сообщение о том, что в городе Килия, на улице Гагарина, мужчина "с улицы произвел выстрелы через забор соседей в сторону их домовладения и ушел в неизвестном направлении", сообщили правоохранители.

Полицейские разыскали правонарушителя, которым, как указано, "оказался 73-летний местный житель, и изъяли у него пневматический револьвер под патрон Флобера с одним патроном".

"От соседей злоумышленник пошел на детскую площадку, где находились две 15-летние девушки. Одна из них, испугавшись револьвера, убежала, а вторая осталась. Мужчина был пьян, общался с ребенком", - отметили в полиции.

Полицейским, как сообщается, он объяснил, что стрелял в соседских собак, которые якобы мешали ему отдыхать.

"К счастью, ни люди, ни животные не пострадали. Во время осмотра места происшествия следователи изъяли восемь стреляных гильз. Они вместе с оружием и патроном будут направлены на экспертизу", - указали в полиции.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется хулиганство. Полиция опрашивает детей с родителями и других свидетелей происшествия.

После проведения всех необходимых следственных действий будет дана окончательная квалификация действиям фигуранта.

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