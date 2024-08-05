В Киеве военный "стрелял" из стартового пистолета в охранника ЖК "Бульвар Фонтанов"

Киев • УНН
В Киеве произошел конфликт между военным и охранником ЖК «Бульвар Фонтанов». Военный произвел выстрелы в воздух из стартового пистолета, раненых нет, он передан на поруки в воинскую часть.
В Киеве произошел конфликт между военным и охранником в ЖК «Бульвар Фонтанов» в Печерском районе. В результате военный произвел выстрелы в воздух из стартового пистолета. Об этом журналисту УНН сообщила помощник дежурного дежурной части отдела мониторинга Печерского райотдела полиции Екатерина Шостак.
На вопрос, действительно ли военный стрелял в охранника ЖК «Бульвар Фонтанов», Шостак ответила: «Да. Раненых нет. Пистолет не боевой, а стартовый, там нет пули вообще. Мужчина в которого он вроде бы стрелял, но стрелял в воздух, отказался от написания заявления».
Также она сообщила, что военный передан на поруки в воинскую часть.
Справка
Стартовый пистолет (сигнальные) - это недорогое сигнально-шумовое оружие, стреляющее холостыми патронами 9мм. На стартовые пистолеты не требуется разрешение по закону Украины.
Дополнение
24 июля сообщалось, что в Днепре, на Набережной Победы, произошла стрельба.