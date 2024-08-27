Цієї ночі у Луцьку стався збройний напад на пост охорони місцевого ТЦК - ОК “Захід”

В ніч на 27 серпня невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. Поранень зазнав старший солдат, який наразі знаходиться на лікуванні у госпіталі. Про це повідомляє Оперативне командування "Захід", передає УНН.

Деталі

27 серпня вночі невідомий відкрив вогонь по посту охорони Луцького ТЦК. У результаті нападу був поранений старший солдат М., який зараз знаходиться на лікуванні у госпіталі. Солдати роти охорони, які у цей час несли службу, діяли рішуче згідно обставин і відкрили вогонь у відповідь. Злочинцю вдалося втекти з місця події. Зараз його розшукують правоохоронці

В ОК наголосили, що ТЦК - це режимний обʼєкт, у випадку загрози життю військовослужбовців - вони відкриватимуть вогонь на ураження.

Військовослужбовці, які вчора перебували на посту охорони, - це військові із бойовим досвідом яких, після поранень перевели на службу до Луцького ТЦК. Всі вони - місцеві, які героїчно пішли захищати нашу землю із самого початку російського вторгнення. Вони отримали поранення і були переведені на службу в тил