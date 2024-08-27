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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области

Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 18:37  •  12177 просмотра

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Президент Украины создал Васильевскую и Пологовскую городские военные администрации в Запорожской области. Указ вступает в силу 27 августа 2024 года, соответствующие меры поручено осуществить Генштабу ВСУ и Запорожской ОГА.

Во вторник, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский образовал две городские военные администрации в Запорожской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОП.

Детали

Во исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю: Образовать:
- Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
-Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области

- говорится в Указе президента Украины №597/2024.

Президент постановил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.

Указ вступает в силу со дня его опубликования (27 августа 2024 года - ред.)

- говорится в документе. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Токмакской городской военной администрации Пологовского района Запорожской области. Теперь ее возглавляет Роман Молодецкий.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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