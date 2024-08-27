Зеленский образовал две новые военные администрации в Запорожской области
Киев • УНН
Президент Украины создал Васильевскую и Пологовскую городские военные администрации в Запорожской области. Указ вступает в силу 27 августа 2024 года, соответствующие меры поручено осуществить Генштабу ВСУ и Запорожской ОГА.
Во вторник, 27 августа, президент Украины Владимир Зеленский образовал две городские военные администрации в Запорожской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на ОП.
Детали
Во исполнение Закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю: Образовать:
- Васильевскую городскую военную администрацию Васильевского района Запорожской области;
-Пологовскую городскую военную администрацию Пологовского района Запорожской области
Президент постановил Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Запорожской областной государственной администрации осуществить соответствующие меры, связанные с образованием военных администраций.
Указ вступает в силу со дня его опубликования (27 августа 2024 года - ред.)
Напомним,
Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Токмакской городской военной администрации Пологовского района Запорожской области. Теперь ее возглавляет Роман Молодецкий.