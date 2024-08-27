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Зеленський утворив дві нові військові адміністрації у Запорізькій області

Зеленський утворив дві нові військові адміністрації у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 87546 перегляди

Президент України створив Василівську та Пологівську міські військові адміністрації у Запорізькій області. Указ набирає чинності 27 серпня 2024 року, відповідні заходи доручено здійснити Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОДА.

У вівторок, 27 серпня, президент України Володимир Зеленський утворив дві міські військові адміністрації у Запорізькій області. Про це пише УНН з посиланням на ОП.

Деталі

На виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: Утворити:
- Василівську міську військову адміністрацію Василівського району Запорізької області;
-Пологівську міську військову адміністрацію Пологівського району Запорізької області

- йдеться в Указі президента України №597/2024.

Президент постановив Генеральному штабу Збройних сил України, Запорізькій обласній державній адміністрації здійснити відповідні заходи, пов'язані з утворенням військових адміністрацій.

Указ набирає чинності з дня його опублікування (27 серпня 2024 року - ред.)

- йдеться в документі. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Токмацької міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області. Тепер її очолює Роман Молодецький.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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