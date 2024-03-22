Зеленский собрал ставку по состоянию энергосистемы после ударов рф: принято несколько закрытых решений

Президент Украины Владимир Зеленский собрал ставку - единственная тема - энергетика. Во время заседания было принято несколько закрытых решений, передает УНН.

"Ставка. Единственная тема сегодня - энергетика. Все доклады посвящены ликвидации последствий российского преступного обстрела. Харьков и область, Запорожье, Днепр, Хмельницкий и область, Кривой Рог, Сумщина, Полтавщина, Одесская область, Винницкая область, Франковщина и все пострадавшие города и громады", - сообщил Зеленский.

Президент заслушал отчеты о ходе восстановительных работ, подключении домов к свету, воде и теплу. Обеспечение людей временным жильем и всей необходимой помощью.

Атака рф на энергосистему вызвала повреждения на объектах Нафтогаза - компания

Председатели правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышов доложили о состоянии энергосистемы и первоочередных шагах по ее укреплению и дальнейшей защите, Главком Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук - о работе ПВО в эти два непростых дня.

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем ежедневно и по этому направлению", - резюмировал Зеленский.

Массированная атака рф на энергообъекты Украины: энергосистема работает целостно, есть ограничения поставок электричества преимущественно на левом берегу Днепра - Укрэнерго