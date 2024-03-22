Массированная атака рф на энергообъекты Украины: энергосистема работает целостно, есть ограничения поставок электричества преимущественно на левом берегу Днепра - Укрэнерго

Армия рф сегодня осуществила атаку по украинским тепловым и гидроэлектростанциям, а также по магистральным подстанциям. Из-за повреждения энергетических объектов есть ограничения энергоснабжения преимущественно на левом берегу Днепра. Однако энергосистема работает целостно. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает УНН.

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Он отметил, что есть повреждения энергетических объектов во многих регионах, особенно, досталось городу Харьков, где масштаб повреждений больше, чем в других регионах. По словам Владимира Кудрицкого, враг целился в различные объекты энергосистемы - генерацию, высоковольтные подстанции, подстанции операторов распределения.

"К сожалению, есть ограничения энергоснабжения в разных регионах Украины, преимущественно на левом берегу Днепра. Подчеркиваю, это контролируемые ограничения чтобы система работала целостно. Больше всего вопросов относительно статуса повреждений ДнепроГЭС: пока нет никаких рисков прорыва дамбы, статус повреждений уточняется и будет окончательно понятен через несколько часов", - отметил глава НЭК "Укрэнерго".

Кудрицкий также отметил, что сразу после отбоя тревог началось установление масштаба повреждений на всех объектах.

"Подчеркиваю, что людей и квалификации у нас достаточно для быстрого преодоления последствий вероломной атаки. Еще раз подчеркиваю, энергосистема работает целостно. Всех потребителей, всех украинцев прошу набраться терпения и не поддаваться панике. Это уже происходило, энергетики работают и делают все возможное, чтобы энергоснабжение в пострадавших регионах было восстановлено в кратчайшие сроки", - подытожил Кудрицкий.

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