россия атаковала Днепровскую ГЭС в Запорожье - Укргидроэнерго

В "Укргидроэнерго" сообщили о том, что во время ракетной атаки российскими войсками сегодня утром атакована крупнейшая ГЭС Украины - Днепровская ГЭС в Запорожье. Угрозы прорыва нет, отметили в "Укргидроэнерго", пишет УНН.

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"Сегодня рано утром российские ракеты снова в очередной раз атаковали многочисленные объекты по Украине, в том числе и энергетики. К сожалению, попадание есть и по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье. Нелюди не успокоились, разрушив Каховскую ГЭС, и теперь пытаются создать новую экологическую катастрофу, цинично ударив по гидросооружениям ДнепроГЭС и плотине", - сообщили в "Укргидроэнерго".

"Сейчас продолжается пожар на станции", - добавили в компании.

Как указано, "на месте работают чрезвычайные службы и энергетики, преодолевая последствия многочисленных авиаударов".

"Угрозы прорыва нет. Ситуация на плотине станции контролируемая", - указали в "Укргидроэнерго".

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