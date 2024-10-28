Кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, о том, что хочет помочь в решении войны против Украины, выглядят более пророссийскими. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для The Times of India, передает УНН.

Что касается, например Генсека ООН, то я считаю, что это в целом сюр. Это касается не только ООН, это касается и многих других стран. То есть я считаю, что нельзя сегодня сказать, что вы нейтральны в войне между россией и Украиной. Нельзя быть нейтральными, потому что это значит быть на стороне России - считает Зеленский.

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Он отметил, что нейтральность очень помогает исключительно российской федерации.

Между агрессором и жертвой не может быть нейтральности. Я считаю, что это такая скрытая поддержка россии. Считаю, что те, кто был на саммите БРИКС и говорил о своей нейтральности, говорил о том, что хочет помочь решению этого конфликта, выглядят более пророссийскими. А значит, не о мире, потому что россия начала эту войну и продолжает. А значит, это о войне - заявил Зеленский.

Дополнение

Как писало агентство Reuters, саммит БРИКС, в котором приняли участие более 20 лидеров, включая председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и главу Турции Тайипа Эрдогана, продемонстрировал глубину связей россии за пределами западного мира. Впрочем в четверг российский диктатор владимир путин на заседании все же столкнулся с призывами прекратить войну в Украине.

Си заявил, что Китай хочет политического урегулирования в Украине, и предложил совместные усилия Пекина и Бразилии, чтобы обеспечить "наилучшие шансы на мир".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил о нарушении международного права россией из-за вторжения в Украину.