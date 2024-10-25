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Генсек ООН на саміті БРІКС зробив несподівану заяву щодо дій росії

Київ • УНН

 • 16649 перегляди

Антоніу Гутерріш під час саміту БРІКС у Казані заявив про порушення росією міжнародного права через вторгнення в Україну. На зустрічі з путіним він обговорив питання миру, безпеки судноплавства та ситуацію на Близькому Сході.

Генсек ООН на саміті БРІКС зробив несподівану заяву щодо дій росії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час саміту БРІКС у казані заявив про порушення міжнародного права росією через вторгнення в Україну, пише УНН.

На полях саміту БРІКС у Казані Генеральний секретар ООН зустрівся з кремлівським лідером володимиром путіним. Гутерріш підтвердив свою позицію, що російське вторгнення в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. Генеральний секретар також підкреслив підтримку Організації Об’єднаних Націй у справі забезпечення миру, про що він говорив у своїй промові на саміті БРІКС.

Генеральний секретар зазначив, що встановлення свободи судноплавства в Чорному морі є критично важливим для України, росії та світової продовольчої і енергетичної безпеки. Він висловив повну підтримку продовженню переговорів з цього питання і подякував Туреччині за її зусилля.

Окрім того, Генеральний секретар і путін обговорили ситуацію на Близькому Сході, зокрема, наголошуючи на терміновій необхідності припинення вогню в Газі і Лівані та запобігання подальшій регіональній ескалації.

Вони також порушили питання розвитку міжнародної фінансової системи.

Справедливий мир відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї

- сказав Гутерріш.

Нагадаємо

23 жовтня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.

У Європейській комісії прокоментували участь Генсека ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС у російські казані.

ЄС вірить, що Гутерреш посилить заклики до росії і російського диктатора володимира путіна припинити агресію та вивести війська з України.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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