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У ЄС прокоментували участь Генсека ООН у саміті БРІКС у російські казані

Київ • УНН

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Речник Єврокомісії прокоментував участь Генсека ООН у саміті БРІКС у Казані. ЄС вірить, що Гутерреш посилить заклики до росії припинити агресію та вивести війська з України.

У ЄС прокоментували участь Генсека ООН у саміті БРІКС у російські казані

У Європейській комісії прокоментували участь Генсека ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС у російські казані. ЄС вірить, що Гутерреш посилить заклики до росії і російського диктатора володимира путіна припинити агресію та вивести війська з України, заявив речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Петер Стано на брифінгу у середу, пише УНН.

Деталі

"ЄС загалом і Верховний представник Боррель зокрема є рішучими прихильниками ООН і Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Він відповідає за те і робить усе можливе, щоб спробувати знайти вихід із низки криз, які нині переслідують світ. Ми, звичайно, знаємо, що Антоніу Гутерреш перебуває в казані, ми віримо, що він посилить заклик до росії та путіна повністю та безумовно припинити жорстоку агресію проти українського народу та негайно та беззастережно вивести свої військові сили з території України. (...) Ми віримо, що він посилить заклики міжнародної спільноти до путіна щодо припинення незаконної агресії проти українського народу", - прокоментував Стано участь Генсека ООН у саміті БРІКС у казані.

При цьому Стано на прохання прояснити позицію ЄС щодо цієї події і участі у ній деяких лідерів та, "як видається, витіснення на другий план мирної пропозиції України" наголосив, що "ми не бачимо жодного витіснення на другий план необхідності досягнення справедливого та чесного миру для України відповідно до Статуту ООН, поважаючи територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України".

Генсек ООН Гутерріш прибув до росії на саміт БРІКС 23.10.24, 01:52 • 20125 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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