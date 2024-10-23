Генсек ООН Гутерріш прибув до росії на саміт БРІКС
Київ • УНН
Антоніу Гутерріш здійснив неанонсований візит до Казані на початку саміту БРІКС.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS. Про це повідомляє "Голос Америки", "Радіо Свобода", пише УНН.
Деталі
Зазначається, що очільник рф володимир путін зустрінеться з Гутеррішем в останній день саміту BRICS – на полях саміту. Про це журналістам оголосив помічник президента рф юрій ушаков.
Як зауважує видання "Радіо Свобода", попри зустріч путіна і гутерріша, заплановану на 24 жовтня, немає жодних ознак того, що Київ або москва готові до ширших мирних переговорів для припинення конфлікту".
Раніше, нагадує видання, Гутерріш постійно критикував дії росії, заявляючи, що триваюча військова операція Москви в Україні створює "небезпечний прецедент" для світу. Глава ООН неодноразово закликав до справедливого миру, який поважатиме міжнародне право і територіальну цілісність України.
Доповнення
Напередодні МЗС України розкритикувало ідею такого візиту.
Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН,
На саміті БРІКС путін намагається довести, що існує "альтернатива західній гегемонії" - ЗМІ22.10.24, 10:24 • 15186 переглядiв