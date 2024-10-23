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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генсек ООН Гутерриш прибыл в россию на саммит БРИКС

Генсек ООН Гутерриш прибыл в россию на саммит БРИКС

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 22:52  •  1123 просмотра

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Антониу Гутерриш совершил неанонсированный визит в Казань в начале саммита БРИКС.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS. Об этом сообщает "Голос Америки", "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

Отмечается, что глава рф Владимир путин встретится с Гутерришем в последний день саммита BRICS - на полях саммита. Об этом журналистам объявил помощник президента рф Юрий Ушаков.

Как отмечает издание "Радио Свобода", несмотря на встречу путина и Гутерриша, запланированную на 24 октября, нет никаких признаков того, что Киев или москва готовы к более широким мирным переговорам для прекращения конфликта".

Ранее, напоминает издание, Гутерриш постоянно критиковал действия россии, заявляя, что продолжающаяся военная операция Москвы в Украине создает "опасный прецедент" для мира. Глава ООН неоднократно призывал к справедливому миру, который будет уважать международное право и территориальную целостность Украины.

Дополнение

Накануне МИД Украины раскритиковал идею такого визита.

Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Это только вредит репутации ООН,

- говорится в сообщении.

На саммите БРИКС путин пытается доказать, что существует «альтернатива западной гегемонии» - СМИ22 октября 2024, 07:24 • 12880 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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