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На саммите БРИКС путин пытается доказать, что существует «альтернатива западной гегемонии» - СМИ

На саммите БРИКС путин пытается доказать, что существует «альтернатива западной гегемонии» - СМИ

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 07:24  •  2786 просмотра

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На саммите БРИКС в Казани собрались мировые лидеры, включая Си Цзиньпина и Моди. Россия стремится сформировать альянс развивающихся стран для противостояния западному доминированию.

Саммит БРИКС, возможно, призван бросить вызов доминированию Запада. В котле собрались два десятка мировых лидеров, среди которых Си Цзиньпин (КНР), Нарендра Моди (Индия) и Реджеп Тайип Эрдоган - событие является крупнейшим дипломатическим собранием с участием РФ, с момента начала полномасштабного вторжения в Украину.

Пишет УНН с ссылкой на France24.

Саммит БРИКС может быть попыткой рф повлиять на формирование альянса стран с развивающейся экономикой. Соответствующее объединение, как надеется кремль, способно бросить вызов так называемой западной «гегемонии».

Справка

В России на открытие саммита группы БРИКС собрались два десятка мировых лидеров.  Саммит является крупнейшей подобной встречей в России с тех пор, как страна-агрессор начала полномасштабную войну на территории Украины.

Существует определение, что БРИКС создали с целью реформировать международные финансовые институты вроде МВФ или Всемирного банка, чтобы улучшить представительство стран с развивающейся экономикой.

В 2014 году страны БРИКС основали New Development Bank (NBD) с капиталом более 250 миллиардов долларов, чтобы занимать деньги развивающимся странам.

БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября, к нему присоединятся все ключевые партнеры РФ - лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Расширение группы БРИКС позиционируется одним из столпов внешней политики рф.

Напомним,

Генсек ООН Гутерреш примет участие в саммите БРИКС в российском котле

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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