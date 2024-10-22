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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На саміті БРІКС путін намагається довести, що існує "альтернатива західній гегемонії" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 15185 перегляди

На саміті БРІКС у казані зібралися світові лідери, включаючи Сі Цзіньпіна та Моді. росія прагне сформувати альянс країн, що розвиваються, для протистояння західному домінуванню.

На саміті БРІКС путін намагається довести, що існує "альтернатива західній гегемонії" - ЗМІ

Саміт БРІКС, можливо, покликаний кинути виклик домінуванню Заходу. У казані зібралися два десятки світових лідерів, серед яких Сі Цзіньпін (КНР), Нарендра Моді (Індія) та Реджеп Таїп Ердоган - подія є найбільшим дипломатичним зібранням за участю рф, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Пише УНН із посиланням на France24.

Саміт БРІКС може бути спробою рф вплинути на формування альянсу країн з економікою, що розвивається. Відповідне об’єднання, як сподівається кремль, здатне кинути виклик так званій західній "гегемонії".

Довідка

В росії на відкриття саміту групи БРІКС зібралися два десятки світових лідерів.  Саміт є найбільшою подібною зустріччю в росії відтоді, як країна-агресор почала повномасштабну війну на території України.

Існує визначення, що БРІКС створили з метою реформувати міжнародні фінансові інституції на кшталт МВФ чи Світового банку, щоб покращити представництво країн з економікою, що розвивається.

У 2014 році країни БРІКС заснували New Development Bank (NBD) із капіталом у понад 250 мільярдів доларів, щоб позичати гроші країнам, що розвиваються.

БРІКС пройде в казані з 22 по 24 жовтня, до нього приєднаються всі ключові партнери рф - лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Розширення групи БРІКС позиціонується одним із стовпів зовнішньої політики рф.

Нагадаємо

Генсек ООН Гутерреш візьме участь у саміті БРІКС у російській казані

Майбутнє Європи, НАТО та безпека США залежать від боротьби України за свободу - Остін21.10.24, 19:36 • 28698 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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