На саміті БРІКС путін намагається довести, що існує "альтернатива західній гегемонії" - ЗМІ
Київ • УНН
На саміті БРІКС у казані зібралися світові лідери, включаючи Сі Цзіньпіна та Моді. росія прагне сформувати альянс країн, що розвиваються, для протистояння західному домінуванню.
Саміт БРІКС, можливо, покликаний кинути виклик домінуванню Заходу. У казані зібралися два десятки світових лідерів, серед яких Сі Цзіньпін (КНР), Нарендра Моді (Індія) та Реджеп Таїп Ердоган - подія є найбільшим дипломатичним зібранням за участю рф, з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Пише УНН із посиланням на France24.
Саміт БРІКС може бути спробою рф вплинути на формування альянсу країн з економікою, що розвивається. Відповідне об’єднання, як сподівається кремль, здатне кинути виклик так званій західній "гегемонії".
Довідка
В росії на відкриття саміту групи БРІКС зібралися два десятки світових лідерів. Саміт є найбільшою подібною зустріччю в росії відтоді, як країна-агресор почала повномасштабну війну на території України.
Існує визначення, що БРІКС створили з метою реформувати міжнародні фінансові інституції на кшталт МВФ чи Світового банку, щоб покращити представництво країн з економікою, що розвивається.
У 2014 році країни БРІКС заснували New Development Bank (NBD) із капіталом у понад 250 мільярдів доларів, щоб позичати гроші країнам, що розвиваються.
БРІКС пройде в казані з 22 по 24 жовтня, до нього приєднаються всі ключові партнери рф - лідер Китаю Сі Цзіньпін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Розширення групи БРІКС позиціонується одним із стовпів зовнішньої політики рф.
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