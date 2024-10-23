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В ЕС прокомментировали участие Генсека ООН в саммите БРИКС в российской казани

В ЕС прокомментировали участие Генсека ООН в саммите БРИКС в российской казани

Киев  •  УНН

23 октября 2024, 12:17  •  6296 просмотра

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Представитель Еврокомиссии прокомментировал участие Генсека ООН в саммите БРИКС в казани. ЕС верит, что Гутерриш усилит призывы к россии прекратить агрессию и вывести войска из Украины.

В Европейской комиссии прокомментировали участие Генсека ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в российской казани. ЕС верит, что Гутерриш усилит призывы к россии и российскому диктатору владимиру путину прекратить агрессию и вывести войска из Украины, заявил спикер Еврокомиссии по вопросам внешней политики Петер Стано на брифинге в среду, пишет УНН.

Детали

"ЕС в целом и Верховный представитель Боррель в частности являются решительными сторонниками ООН и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он отвечает за то и делает все возможное, чтобы попытаться найти выход из ряда кризисов, которые сейчас преследуют мир. Мы, конечно, знаем, что Антониу Гутерриш находится в казани, мы верим, что он усилит призыв к россии и путину полностью и безоговорочно прекратить жестокую агрессию против украинского народа и немедленно и безоговорочно вывести свои военные силы с территории Украины. (...) Мы верим, что он усилит призывы международного сообщества к путину о прекращении незаконной агрессии против украинского народа", - прокомментировал Стано участие Генсека ООН в саммите БРИКС в казани.

При этом Стано на просьбу прояснить позицию ЕС относительно этого события и участия в нем некоторых лидеров и, "кажущееся вытеснение на второй план мирного предложения Украины" отметил, что "мы не видим никакого вытеснения на второй план необходимости достижения справедливого и честного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН, уважая территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Генсек ООН Гутерриш прибыл в россию на саммит БРИКС22 октября 2024, 22:52 • 17875 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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