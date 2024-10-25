Генсек ООН на саммите БРИКС сделал неожиданное заявление относительно действий россии
Киев • УНН
Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил о нарушении Россией международного права из-за вторжения в Украину. На встрече с Путиным он обсудил вопросы мира, безопасности судоходства и ситуацию на Ближнем Востоке.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время саммита БРИКС в Казани заявил о нарушении международного права Россией из-за вторжения в Украину, пишет УНН.
На полях саммита БРИКС в Казани Генеральный секретарь ООН встретился с кремлевским лидером Владимиром Путиным. Гутерриш подтвердил свою позицию, что российское вторжение в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Генеральный секретарь также подчеркнул поддержку Организации Объединенных Наций в деле обеспечения мира, о чем он говорил в своей речи на саммите БРИКС.
Генеральный секретарь отметил, что установление свободы судоходства в Черном море является критически важным для Украины, России и мировой продовольственной и энергетической безопасности. Он выразил полную поддержку продолжению переговоров по этому вопросу и поблагодарил Турцию за ее усилия.
Кроме того, Генеральный секретарь и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, подчеркивая срочную необходимость прекращения огня в Газе и Ливане и предотвращения дальнейшей региональной эскалации.
Они также подняли вопросы развития международной финансовой системы.
Справедливый мир в соответствии с Уставом ООН, международного права и резолюций Генеральной Ассамблеи
Напомним,
23 октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS.
В Европейской комиссии прокомментировали участие Генсека ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в российском котле.
ЕС верит, что Гутерреш усилит призывы к россии и российскому диктатору Владимиру Путину прекратить агрессию и вывести войска из Украины.