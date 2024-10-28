Зеленський: нейтральність сьогодні у війні - це підтримка російської сторони

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 9246 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 23480 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 42733 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 78902 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 65079 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77925 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93349 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87260 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 176512 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 101118 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
46%
Популярнi новини

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 12569 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 14152 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 21861 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 7952 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 5294 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 23481 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 176513 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332884 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 266382 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376955 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 42734 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17635 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22794 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28527 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49366 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Зеленський: нейтральність сьогодні у війні - це підтримка російської сторони

Київ • УНН

 • 17753 перегляди

Президент України заявив, що країни, які декларують нейтральність у війні, фактично підтримують рф. Зеленський розкритикував позицію учасників саміту БРІКС та Генсека ООН щодо "нейтралітету".

Зеленський: нейтральність сьогодні у війні - це підтримка російської сторони

Хто був на саміті БРІКС і говорив про свою нейтральність, про те, що хоче допомогти у вирішенні війни проти України, виглядають більш проросійськими. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.

Що стосується, наприклад Генсека ООН, то я вважаю, що це в цілому сюр. Це стосується не тільки ООН, це стосується й багатьох інших країн. Тобто я вважаю, що не можна сьогодні сказати, що ви є нейтральними у війні між росією та Україною. Не можна бути нейтральними, тому що це значить бути на боці росії

- вважає Зеленський.

Віддає перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН: Зеленський про візит Гутерріша на саміт BRICS24.10.24, 20:04 • 22534 перегляди

Він наголосив, що нейтральність дуже допомагає виключно російській федерації.

Між агресором і жертвою не може бути нейтральності. Я вважаю, що це така прихована підтримка росії. Вважаю, що ті, хто був на саміті БРІКС і говорив про свою нейтральність, говорив про те, що хоче допомогти вирішенню цього конфлікту, виглядають більш проросійськими. А значить, не про мир, бо росія почала цю війну і продовжує. А значить, це про війну

- заявив Зеленський.

Доповнення

Як писало агенство Reuters, саміт БРІКС, у якому взяли участь понад 20 лідерів, включно з головою КНР Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та очільником Туреччини Таїпом Ердоганом, продемонстрував глибину зв'язків росії за межами західного світу. Втім у четвер російський диктатор володимир путін на засіданні все ж таки зіткнувся із закликами припинити війну в Україні.

Сі заявив, що Китай хоче політичного врегулювання в Україні, і запропонував спільні зусилля Пекіна і Бразилії, щоб забезпечити "найкращі шанси на мир".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час саміту БРІКС у казані заявив про порушення міжнародного права росією через вторгнення в Україну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Антоніу Гутерріш
Організація Об'єднаних Націй
Бразилія
Індія
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Реджеп Таїп Ердоган
Китай
Туреччина
Володимир Зеленський
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,600.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.57