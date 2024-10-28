Зеленський: нейтральність сьогодні у війні - це підтримка російської сторони
Київ • УНН
Президент України заявив, що країни, які декларують нейтральність у війні, фактично підтримують рф. Зеленський розкритикував позицію учасників саміту БРІКС та Генсека ООН щодо "нейтралітету".
Хто був на саміті БРІКС і говорив про свою нейтральність, про те, що хоче допомогти у вирішенні війни проти України, виглядають більш проросійськими. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.
Що стосується, наприклад Генсека ООН, то я вважаю, що це в цілому сюр. Це стосується не тільки ООН, це стосується й багатьох інших країн. Тобто я вважаю, що не можна сьогодні сказати, що ви є нейтральними у війні між росією та Україною. Не можна бути нейтральними, тому що це значить бути на боці росії
Віддає перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН: Зеленський про візит Гутерріша на саміт BRICS24.10.24, 20:04 • 22534 перегляди
Він наголосив, що нейтральність дуже допомагає виключно російській федерації.
Між агресором і жертвою не може бути нейтральності. Я вважаю, що це така прихована підтримка росії. Вважаю, що ті, хто був на саміті БРІКС і говорив про свою нейтральність, говорив про те, що хоче допомогти вирішенню цього конфлікту, виглядають більш проросійськими. А значить, не про мир, бо росія почала цю війну і продовжує. А значить, це про війну
Доповнення
Як писало агенство Reuters, саміт БРІКС, у якому взяли участь понад 20 лідерів, включно з головою КНР Сі Цзіньпіном, прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та очільником Туреччини Таїпом Ердоганом, продемонстрував глибину зв'язків росії за межами західного світу. Втім у четвер російський диктатор володимир путін на засіданні все ж таки зіткнувся із закликами припинити війну в Україні.
Сі заявив, що Китай хоче політичного врегулювання в Україні, і запропонував спільні зусилля Пекіна і Бразилії, щоб забезпечити "найкращі шанси на мир".
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш під час саміту БРІКС у казані заявив про порушення міжнародного права росією через вторгнення в Україну.