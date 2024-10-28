Зеленський: нейтральність сьогодні у війні - це підтримка російської сторони

Хто був на саміті БРІКС і говорив про свою нейтральність, про те, що хоче допомогти у вирішенні війни проти України, виглядають більш проросійськими. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для The Times of India, передає УНН.

Що стосується, наприклад Генсека ООН, то я вважаю, що це в цілому сюр. Це стосується не тільки ООН, це стосується й багатьох інших країн. Тобто я вважаю, що не можна сьогодні сказати, що ви є нейтральними у війні між росією та Україною. Не можна бути нейтральними, тому що це значить бути на боці росії