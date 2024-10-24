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Віддає перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН: Зеленський про візит Гутерріша на саміт BRICS

Київ • УНН

 • 22534 перегляди

Президент Зеленський розкритикував візит Генсека ООН до Казані на саміт БРІКС. На Кримській платформі в Латвії за участю 70 делегацій обговорили План перемоги та Формулу миру.

Віддає перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН: Зеленський про візит Гутерріша на саміт BRICS

Президент Володимир Зеленський заявив, що деякі функціонери ООН, маючи на увазі Генерального секретаря Антоніа Гутерріша, віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

"Сьогодні працює наша Кримська платформа, її парламентський вимір...Понад 70 делегацій-учасниць. Це хороше, широке представництво. Цього року платформа працює в Латвії. Сьогодні я звертався до учасників саміту й закликав підтримати План перемоги. Знаю, що пункти Плану достатньо глибоко й детально обговорювались. І важливо, щоб ми працювали з нашими партнерами не тільки на найвищому політичному рівні заради виконання Плану, але й на всіх політичних та суспільних рівнях", - розповів Зеленський.

Також Зеленський відзначив, що сьогодні на Кримській платформі багато працювали й щодо пунктів української Формули миру. Зокрема, пункту про територіальну цілісність та виконання Статуту ООН.

Він зазначив, що сьогодні, у День Об’єднаних Націй важливо, що світ не забуває про цілі та принципи Статуту ООН і про мету створення цієї організації.

"Хоч навіть деякі її функціонери віддають перевагу спокусам у Казані, а не змісту Статуту ООН, все ж наш світ побудований таким чином, що права націй та норми міжнародного права мають і матимуть значення. Дякую всім, хто допомагає в цьому Україні", - сказав Зеленський.

Контекст

23 жовтня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.

У Європейській комісії прокоментували участь Генсека ООН Антоніу Гутерреша у саміті БРІКС у російські казані. ЄС вірить, що Гутерреш посилить заклики до росії і російського диктатора володимира путіна припинити агресію та вивести війська з України.

Учасники саміту БРІКС у російській Казані ухвалили спільну декларацію, в якій засудили "незаконні санкції", які запроваджуються проти різних країн світу. Війну в Україні згадали, але лише в одному з пунктів і з досить розмитими формулюваннями.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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