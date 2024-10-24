Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые функционеры ООН, имея в виду Генерального секретаря Антониа Гутерриша, отдают предпочтение соблазнам в Казани, а не содержанию Устава ООН. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, передает УНН.

«Сегодня работает наша Крымская платформа, ее парламентское измерение... Более 70 делегаций-участниц. Это хорошее, широкое представительство. В этом году платформа работает в Латвии. Сегодня я обращался к участникам саммита и призвал поддержать План победы. Знаю, что пункты Плана достаточно глубоко и подробно обсуждались. И важно, чтобы мы работали с нашими партнерами не только на самом высоком политическом уровне ради выполнения Плана, но и на всех политических и общественных уровнях», - рассказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что сегодня на Крымской платформе много работали и по пунктам украинской Формулы мира. В частности, пункта о территориальной целостности и выполнении Устава ООН.

Он отметил, что сегодня, в День Объединенных Наций важно, что мир не забывает о целях и принципах Устава ООН и о цели создания этой организации.

«Хотя даже некоторые ее функционеры отдают предпочтение соблазнам в Казани, а не содержанию Устава ООН, все же наш мир построен таким образом, что права наций и нормы международного права имеют и будут иметь значение. Спасибо всем, кто помогает в этом Украине», - сказал Зеленский.

Контекст

23 октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл с неанонсированным визитом в российскую Казань в день начала трехдневного саммита стран BRICS.

В Европейской комиссии прокомментировали участие Генсека ООН Антониу Гутерреша в саммите БРИКС в российском котле. ЕС верит, что Гутерреш усилит призывы к России и российскому диктатору Владимиру Путину прекратить агрессию и вывести войска из Украины.

Участники саммита БРИКС в российской Казани приняли совместную декларацию, в которой осудили «незаконные санкции», вводимые против разных стран мира. Войну в Украине упомянули, но лишь в одном из пунктов и с довольно размытыми формулировками.