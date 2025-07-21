Зеленский: массированная ночная атака РФ унесла жизни двух человек, 15 раненых, включая ребенка

В результате массированной ночной атаки РФ на Украину два человека погибли, 15 ранены, в том числе ребенок, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на вражеский обстрел и подчеркнув, что "удары России - всегда против человечности" и что эту агрессию способен остановить только настоящее давление на РФ, пишет УНН.

Детали

"Продолжаются спасательные и аварийные работы в наших городах и общинах после российского обстрела. Есть повреждения в Киеве и области, на Харьковщине, Ивано-Франковщине, были сбития ударных дронов на Сумщине, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Херсонской областях", - указал Президент в соцсетях.

Удары России - всегда против человечности: в Киеве горели детский сад, жилые дома, другая гражданская инфраструктура. Есть разрушения обычных домов в Харькове, Ивано-Франковске и области. Пятнадцать человек ранены, самому маленькому мальчику - 12 лет. Всем помогают. Два человека во время атаки погибли. Мои соболезнования родным и близким - написал Зеленский.

За эту ночь Россия, по его данным, запустила более 420 дронов, более 20 ракет, в том числе баллистику. "Волны атак были всю ночь и продолжались до утра. Утром снова "шахеды" на Харьковщину. В течение обстрела работали мобильные огневые группы, армейская авиация, РЭБ, воины Воздушных сил, дроны-перехватчики. Много сбитий, но, к сожалению, не все. Поэтому должны продолжать масштабирование перехватчиков. Это то решение, которое позволит защититься от массированных атак", - отметил Президент.

Все из 24 российских ракет, в том числе "Кинжалы", и 200 из 426 дронов сбиты или подавлены за ночь над Украиной: детали от ВС ВСУ