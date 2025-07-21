Зеленський: масована нічна атака рф забрала життя двох людей, 15 поранених, включаючи дитину

Внаслідок масованої нічної атаки рф на Україну двоє людей загинули, 15 поранено, у тому числі дитину, повідомив Президент Володимир Зеленський, реагуючи на ворожий обстріл і наголосивши, що "удари росії - завжди проти людяності" і що цю агресію здатен зупинити лише справжній тиск на рф, пише УНН.

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"Тривають рятувальні та аварійні роботи в наших містах і громадах після російського обстрілу. Є пошкодження в Києві та області, на Харківщині, Івано-Франківщині, були збиття ударних дронів на Сумщині, Хмельниччині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Полтавщині, Херсонщині", - вказав Президент у соцмережах.

Удари росії - завжди проти людяності: у Києві горіли дитячий садочок, житлові будинки, інша цивільна інфраструктура. Є руйнування звичайних будинків у Харкові, Івано-Франківську та області. П’ятнадцять людей поранені, найменшому хлопчику - 12 років. Усім допомагають. Двоє людей під час атаки загинуло. Мої співчуття рідним та близьким - написав Зеленський.

За цю ніч росія, за його даними, запустила понад 420 дронів, більш ніж 20 ракет, у тому числі балістику. "Хвилі атак були всю ніч і тривали до ранку. Вранці знову "шахеди" на Харківщину. Протягом обстрілу працювали мобільні вогневі групи, армійська авіація, РЕБ, воїни Повітряних сил, дрони-перехоплювачі. Багато збиттів, але, на жаль, не все. Тому маємо продовжувати масштабування перехоплювачів. Це те рішення, що дозволить захиститися від масованих атак", - зазначив Президент.

Усі з 24 російських ракет, у тому числі "Кинджали", та 200 з 426 дронів збито або приглушено за ніч над Україною: деталі від ПС ЗСУ