Заместитель главы МИД Украины встретился с президентом Польши: обсудили военную помощь

Во время рабочего визита в Республику Польша первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига был принят президентом Анджеем Дудой. Об этом пишет УНН со ссылкой на МИД Украины.

Детали

Стороны отметили высокий уровень действенного диалога глав государств Украины и Польши.

Андрей Сибига передал слова благодарности от президента Украины за подтверждение польского лидера Анджеем Дудой своего участия в Глобальном саммите мира в июне в Швейцарии.

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Особое внимание было уделено актуальным вопросам международной военной помощи Украине, в частности, усилению сил и средств противовоздушной обороны и поставке вооружения для нужд Вооруженных сил Украины.

Заместитель главы МИД отметил важную роль Польши в укреплении обороноспособности Украины в условиях российской вооруженной агрессии.

Польша с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину подставила нам свое надежное плечо и до сих пор является среди лидеров военной помощи Украине. Мы всегда будем благодарны за это. Благодарен также за понимание, что усиление обороноспособности Украины сегодня - это также дополнительная гарантия безопасности для Польши и всей Европы - подчеркнул Сибига.

Напомним

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский надеется, что НАТО очертит планы по укреплению безопасности Украины и ее интеграции в Альянс во время предстоящего саммита в Вашингтоне.