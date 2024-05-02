Дуда предложил организовать во время председательства Польши в ЕС саммиты с США и Украиной

Президент Анджей Дуда предложил организовать два саммита - с США и Украиной - во время председательства Польши в Европейском Союзе. Об этом сообщает "Польское радио", пишет УНН.

Я считаю, что мы должны организовать в Польше два европейских саммита именно для того, чтобы подчеркнуть важность этих важнейших элементов развития Европы для будущего, - заявил Дуда.

Детали

Он также добавил, что первый саммит ЕС-Соединенные Штаты и второй саммит Европейский Союз-Украина, сосредоточены на вопросах восстановления Украины и вступления Украины в Европейский Союз.

Согласно графику, Польша снова будет председательствовать в ЕС в первой половине 2025 года. Как и впервые, так называемое трио председательствующих государств будет сформировано вместе с Данией и Кипром.

Напомним

За два года после полномасштабного вторжения россии Польша предоставила Украине 44 пакета военной помощи на общую сумму почти 9 миллиардов долларов.