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Дуда запропонував організувати під час головування Польщі в ЄС саміти зі США та Україною

Дуда запропонував організувати під час головування Польщі в ЄС саміти зі США та Україною

Київ • УНН

 • 19676 перегляди

Президент Анджей Дуда пропонує організувати два саміти - зі США та Україною - під час головування Польщі в ЄС у 2025 році, щоб підкреслити важливість відновлення України та її вступу до ЄС.

Президент Анджей Дуда запропонував організувати два саміти - зі США та Україною - під час головування Польщі в Європейському Союзі. Про це повідомляє "Польське радіо", пише УНН.

Я вважаю, що ми повинні організувати у Польщі два європейські саміти саме для того, щоб підкреслити важливість цих найважливіших елементів розвитку Європи для майбутнього,

- заявив Дуда.

Деталі

Він також додав, що перший саміт ЄС-Сполучені Штати та другий саміт Європейський Союз-Україна, зосереджені на питаннях відбудови України та вступу України до Європейського Союзу.

Згідно з графіком, Польща знову головуватиме в ЄС у першій половині 2025 року. Як і вперше, так зване тріо головуючих держав буде сформовано разом з Данією та Кіпром.

Нагадаємо

За два роки після повномасштабного вторгнення росії Польща надала Україні 44 пакети військової допомоги на загальну суму майже 9 мільярдів доларів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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