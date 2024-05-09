Заступник глави МЗС України зустрівся з президентом Польщі: обговорили військову допомогу
Київ • УНН
Під час візиту до Польщі перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга передав президенту Польщі Анджею Дуді подяку від президента Зеленського за військову допомогу Польщі та обговорив питання зміцнення обороноздатності України проти російської агресії.
Під час робочого візиту до Республіки Польща перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга був прийнятий президентом Анджеєм Дудою. Про це пише УНН з посиланням на МЗС України.
Деталі
Сторони відзначили високий рівень дієвого діалогу глав держав України і Польщі.
Андрій Сибіга передав слова вдячності від президента України за підтвердження польського лідера Анджеєм Дудою своєї участі у Глобальному саміті миру у червні в Швейцарії.
Дуда запропонував організувати під час головування Польщі в ЄС саміти зі США та Україною02.05.24, 11:43 • 19676 переглядiв
Особливу увагу було приділено актуальним питанням міжнародної військової допомоги Україні, зокрема, посиленню сил і засобів протиповітряної оборони та постачанню озброєння для потреб Збройних сил України.
Заступник глави МЗС відзначив важливу роль Польщі у зміцненні обороноздатності України в умовах російської збройної агресії.
Польща з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну підставила нам своє надійне плече і досі є серед лідерів військової допомоги Україні. Ми завжди будемо вдячні за це. Вдячний також за розуміння, що посилення обороноздатності України сьогодні - це також додаткова гарантія безпеки для Польщі та всієї Європи
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що НАТО окреслить плани щодо зміцнення безпеки України та її інтеграції в Альянс під час майбутнього саміту у Вашингтоні.