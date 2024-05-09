Заступник глави МЗС України зустрівся з президентом Польщі: обговорили військову допомогу

Під час робочого візиту до Республіки Польща перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга був прийнятий президентом Анджеєм Дудою. Про це пише УНН з посиланням на МЗС України.

Деталі

Сторони відзначили високий рівень дієвого діалогу глав держав України і Польщі.

Андрій Сибіга передав слова вдячності від президента України за підтвердження польського лідера Анджеєм Дудою своєї участі у Глобальному саміті миру у червні в Швейцарії.

Дуда запропонував організувати під час головування Польщі в ЄС саміти зі США та Україною

Особливу увагу було приділено актуальним питанням міжнародної військової допомоги Україні, зокрема, посиленню сил і засобів протиповітряної оборони та постачанню озброєння для потреб Збройних сил України.

Заступник глави МЗС відзначив важливу роль Польщі у зміцненні обороноздатності України в умовах російської збройної агресії.

Польща з перших днів повномасштабного російського вторгнення в Україну підставила нам своє надійне плече і досі є серед лідерів військової допомоги Україні. Ми завжди будемо вдячні за це. Вдячний також за розуміння, що посилення обороноздатності України сьогодні - це також додаткова гарантія безпеки для Польщі та всієї Європи