За 2025 год саперы разминировали более 45 тысяч гектаров украинских территорий

В течение 2025 года саперы Государственной специальной службы транспорта проверили и очистили от взрывоопасных предметов более 45 тысяч гектаров украинских территорий. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

Очищенная территория по площади превышает размеры самого длинного города Европы - Кривого Рога. Во время разминирования военнослужащие Госспецтрансслужбы обезвредили 52 499 взрывоопасных предметов. Наибольшее количество взрывоопасных предметов изъято в Херсонской области - 29 683 единицы - говорится в сообщении.

С начала широкомасштабной агрессии РФ подразделения Госспецтрансслужбы обнаружили, изъяли и обезвредили 260 967 взрывоопасных предметов.

В общей сложности проверено и разминировано 224 524,36 гектара территорий. В частности, разминировано 1 237,85 км автомобильных дорог, 3010,60 км железнодорожных путей, 604,10 км линий электросетей, 101,12 км газопроводов, а также 99,30 га акваторий, 398,30 га жилых территорий и 1 376,20 га лесов.

Очистка украинских территорий от российских ракет, дронов, артиллерийских снарядов и мин - одна из главных задач Государственной специальной службы транспорта - отмечают в Минобороны.

