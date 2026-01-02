За 2025 рік сапери розмінували понад 45 тисяч гектарів українських території

Фото: Міністерство оборони України

Упродовж 2025 року сапери Державної спеціальної служби транспорту перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 45 тисяч гектарів українських територій. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Очищена територія за площею перевищує розміри найдовшого міста Європи - Кривого Рогу. Під час розмінування військовослужбовці Держспецтрансслужби знешкодили 52 499 вибухонебезпечних предметів. Найбільшу кількість вибухонебезпечних предметів вилучено у Херсонській області - 29 683 одиниці - йдеться у дописі.

Від початку широкомасштабної агресії рф підрозділи Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 260 967 вибухонебезпечних предметів.

Загалом перевірено та розміновано 224 524,36 гектара територій. Зокрема, розміновано 1 237,85 км автомобільних доріг, 3010,60 км залізничних колій, 604,10 км ліній електромереж, 101,12 км газогонів, а також 99,30 га акваторій, 398,30 га житлових територій та 1 376,20 га лісів.

Очищення українських територій від російських ракет, дронів, артилерійських снарядів і мін - одна з головних задач Державної спеціальної служби транспорту - зазначають у Міноборони.

