За 2025 рік сапери розмінували понад 45 тисяч гектарів українських території

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 4476 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 11200 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 13482 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 51222 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 77836 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 59518 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54777 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 181341 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 176758 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57594 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
73%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 15180 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 12569 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 17430 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 10119 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 13077 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 13113 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 37774 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 55322 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 181345 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 102982 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Ілон Маск
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Іран
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33148 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 41935 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42248 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 102978 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 40651 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

За 2025 рік сапери розмінували понад 45 тисяч гектарів українських території

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Сапери Державної спеціальної служби транспорту протягом 2025 року перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 45 тисяч гектарів українських територій. Було знешкоджено 52 499 вибухонебезпечних предметів, найбільше - на Херсонщині.

За 2025 рік сапери розмінували понад 45 тисяч гектарів українських території
Фото: Міністерство оборони України

Упродовж 2025 року сапери Державної спеціальної служби транспорту перевірили та очистили від вибухонебезпечних предметів понад 45 тисяч гектарів українських територій. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Очищена територія за площею перевищує розміри найдовшого міста Європи - Кривого Рогу. Під час розмінування військовослужбовці Держспецтрансслужби знешкодили 52 499 вибухонебезпечних предметів. Найбільшу кількість вибухонебезпечних предметів вилучено у Херсонській області - 29 683 одиниці

 - йдеться у дописі.

Від початку широкомасштабної агресії рф підрозділи Держспецтрансслужби виявили, вилучили та знешкодили 260 967 вибухонебезпечних предметів.

Загалом перевірено та розміновано 224 524,36 гектара територій. Зокрема, розміновано 1 237,85 км автомобільних доріг, 3010,60 км залізничних колій, 604,10 км ліній електромереж, 101,12 км газогонів, а також 99,30 га акваторій, 398,30 га житлових територій та 1 376,20 га лісів.

Очищення українських територій від російських ракет, дронів, артилерійських снарядів і мін - одна з головних задач Державної спеціальної служби транспорту

- зазначають у Міноборони.

Нагадаємо

У грудні 2025 року до прикордонної поліції Молдови надійшло повідомлення про ймовірне замінування поїздів, що прямували до Києва.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Міністерство оборони України
Херсонська область
Україна
Молдова
Кривий Ріг
Київ