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Еврофайтер Тайфун

Европу охватила масштабная засуха: бушуют лесные пожары, в странах вводят ограничения на использование воды

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Три волны жары привели к исторически низкой влажности почв и дефициту воды. Во Франции и Испании эвакуировали десятки тысяч людей из-за лесных пожаров.

Европу охватила масштабная засуха: бушуют лесные пожары, в странах вводят ограничения на использование воды

Европа страдает от масштабной засухи, вызвавшей рекордные лесные пожары, падение урожаев и ограничения на использование воды в ряде стран. Об этом сообщают Reuters и AFP, пишет УНН.

Детали

Три волны жары подряд с температурой более 40°C привели к исторически низкому уровню влажности почв, масштабным пожарам и дефициту водных ресурсов.

Самая сложная ситуация сложилась во Франции и Испании. Во французских регионах Жиронда и Ланды из-за пожаров эвакуировали около 63 тыс. человек, а президент Эммануэль Макрон обратился к ЕС с просьбой помочь в борьбе с огнем.

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В Испании чрезвычайное положение объявили в регионе Мадрид, где более 10 тыс. человек покинули свои дома. Лесные пожары также охватили Грецию, Португалию и Италию.

В странах вводят штрафы за напрасную трату воды

По данным Reuters и AFP, Франция переживает самую сильную засуху за всю историю наблюдений. В стране ожидают самый плохой урожай кукурузы за последние 50 лет, тогда как в Румынии засуха уже уничтожила более 1 млн гектаров сельскохозяйственных угодий.

Из-за дефицита воды во Франции, Германии и Великобритании ввели ограничения на ее использование. В частности, за нарушение правил во Франции предусмотрен штраф до 3 тыс. евро, а в отдельных районах Германии - до 50 тыс. евро. Также низкий уровень воды в Рейне уже затрудняет грузовые перевозки и увеличивает транспортные расходы.

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Степан Гафтко

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