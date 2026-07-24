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Август может стать самым жарким по продолжительности, а ближайшая жара будет кратковременной - синоптик

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Украина 27 июля окажется среди самых теплых регионов Европы, где температура местами достигнет 33°. Август может отметиться наиболее жаркой по продолжительности погодой.

Август может стать самым жарким по продолжительности, а ближайшая жара будет кратковременной - синоптик

Август может отметиться самой продолжительной жарой, а ближайшая волна тепла, как ожидается, продлится недолго, и будет жарче, чем в Германии или соседней Польше, сообщил директор Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань в соцсетях, пишет УНН

Детали

По его словам, 24-26 июля западный антициклон продлит преимущественно солнечную и сухую погоду, несмотря на то, что атмосфера "включила" северный процесс. "Высотные воздушные течения будут транспортировать прохладный воздух в наш регион. Поэтому температуры ожидаются: ночью 12-17°, днем высокое летнее солнце прогреет воздух до комфортных 23-28°. Лишь днем на фоне пониженного атмосферного давления и развития кучево-дождевой облачности местами возможны кратковременные грозовые дожди", - отметил он.

"27 июля Украина окажется среди самых теплых регионов Европы: на прогностической карте видно, что у нас будет жарче, чем в Германии или соседней Польше, где прогнозируется лишь 19-24°", - отметил Постригань.

Он прогнозирует температуру местами до 33° днем. "Однако наша жара будет кратковременной, - указал синоптик. - Во вторник, 28 июля, циклон с юго-запада собьет высокие градусы и вызовет кратковременные грозовые дожди".

"По предварительным прогностическим оценкам, до конца июля сохранится неустойчивая погода с локальными кратковременными дождями и без жарких градусов. Лето уверенно шагает дальше: жатва в разгаре, а август уже виднеется на горизонте, и именно он может отметиться самой продолжительной жарой", - заметил он.

В Украине 25-26 июля ожидается до +29 градусов и дожди в некоторых областях24.07.26, 11:30 • 1674 просмотра

Юлия Шрамко

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